Каждый десятый дошкольник на Урале плохо видит из-за гаджетов

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Министерство здравоохранения Свердловской области бьёт тревогу. Через интернет-ресурс «Здоровье уральцев» опубликованы печальные итоги исследования, проведённые офтальмологами екатеринбургского центра «Бонум».На протяжении семи лет врачи «Бонума» наблюдают тревожную тенденцию. За этот период приобретённая миопия была диагностирована у десяти тысяч юных уральцев. Медики напрямую связывают динамику роста заболеваемости с увеличением доступности смартфонов, планшетов и других гаджетов. Если ещё в прошлом десятилетии близорукость прогрессировала преимущественно у школьников старше десяти лет, то сегодня её всё чаще выявляют у детей пяти-шести лет.В настоящее время миопия диагностируется примерно у каждого десятого дошкольника. К старшим классам школы этот показатель вырастает до 70% — то есть семеро из десяти выпускников имеют проблемы со зрением.По данным исследований, использование гаджетов в нынешних объёмах усиливает риск развития близорукости примерно в восемь раз. Главная причина — дети, особенно в раннем возрасте, держат экраны телефонов и планшетов на расстоянии около 20 сантиметров от глаз, проводя перед ними не минуты, а часы. Ситуацию усугубляет то, что до 18 лет полноценное лечение миопии невозможно — доступна лишь коррекция зрения с помощью очков или контактных линз.Минздрав напоминает, что своевременное обращение к специалисту может спасти зрение ребёнка. А родительский контроль за тем, сколько времени их чадо проводит перед экраном гаджетов способен снизить риск ранней близорукости. Мероприятие для возрастной категории 18+