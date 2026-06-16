С июля фуры в центре Екатеринбурга начнут штрафовать автоматически

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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С 1 июля в Екатеринбурге заработает система автоматической фиксации нарушений. Настроена она будет на грузовой транспорт.Как поясняют в Госавтоинспекции, камеры будут установлены в центре города, непосредственно после запрещающих знаков. Факт проезда под них автоматически будет считаться нарушением. Система охватит все ключевые въезды в центр и участки с полосовыми ограничениями.Временно исполняющий заместителя начальника центра автоматической фиксации, подполковник полиции Сергей Кобяков в интервью местному телеканалу объяснил, что проблема с движением грузового транспорта в центре Екатеринбурга существовала давно, знаки запрета уже установлены, однако до сих пор контроль не был автоматизирован.Камеры будут фиксировать два типа нарушений. Первый — проезд под знак «Движение грузовых автомобилей запрещено» (за такое нарушение предусмотрен штраф в размере 5000 рублей). Второй — нарушение требований знака «Направление движения по полосам», штраф за которое составит 750 рублей. Постановления будут формироваться и направляться владельцам транспортных средств автоматически, без участия инспекторов.Внедрение автоматической фиксации направлено на снижение транзитной нагрузки на центральные улицы города и улучшение дорожной обстановки для остального транспорта. Мероприятие для возрастной категории 18+