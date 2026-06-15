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По иску «Атомстройкомплекса» суд арестовал счета екатеринбургской «Клиники сердца»

19.27 Четверг, 18 июня 2026
Фото: Вечерние ведомости
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Это обеспечительные меры в рамках имущественного иска «Атома» к клинике, которую связывают с экс-главой Уральского кардиоцентра Яном Габинским. Застройщик опасается, что 76 млн рублей выведут через продажу клиники за миллиард.

Судья арбитражного суда Свердловской области Анастасия Дёмина наложила арест на сумму 76 423 592 рублей 78 копеек, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Сам иск «Атомстройкомплекса» к «Клинике сердца» — о взыскании тех же 76,4 млн рублей. Заявление об обеспечении застройщик подал 11 июня, попросив арестовать как уже имеющиеся на счетах клиники средства, так и будущие поступления.

В обоснование «Атомстройкомплекс» сослался на признаки предбанкротного состояния ответчика. По данным сервиса «Контур.Фокус», которые привёл истец, на 1 июня 2026 года задолженность «Клиники сердца» по налогам составляла 12 409 999 рублей, из-за чего ИФНС уже ограничила операции по её счетам; всё движимое и недвижимое имущество клиники, а также имущественные права находятся в залоге у ПАО «Сбербанк» либо у АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».

Долгосрочные кредиты по итогам 2025 года — свыше 400 млн рублей, вся текущая выручка уходит на их погашение, а краткосрочные долги, наоборот, не обслуживаются и выросли на 20 млн.

Ключевой довод — то, что клиника выставлена на продажу за 1 млрд рублей.
«Истец указывает, что согласно сведениям из новостной информационной платформы «Дзен» ООО «Клиника сердца» предпринимает действия по выводу активов. Клиника выставлена на продажу за 1 миллиард рублей»,

говорится в определении суда.


Истец трактует это как действия по выводу активов.

Под арест при этом не попали средства на выплату зарплат, налогов с доходов физлиц и отчислений в социальные фонды.

«Клиника сердца» расположена на улице 8 Марта, 78а и называется в СМИ близкой к Яну Габинскому (хотя официально учредителем и руководителем клиники больше 20 лет является Людмила Долниковская) — известному кардиологу, который до октября 2025 года руководил государственным ГБУ СО «Уральский институт кардиологии». Частная клиника была задумана как часть его проекта «Город Сердца»; вторым его зданием должен был стать «Коронарный центр» — именно профильное строительство объясняет природу долга перед застройщиком.

Причины ухода Габинского из института Минздрав региона официально объяснял достижением предельного для главврача возраста (73 года). При этом в феврале 2026 года прокуратура добилась возбуждения уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере). По версии следствия, с января 2023-го по декабрь 2025 года один из руководителей института формировал закупочную документацию так, что выиграть торги на проведение медицинских исследований могла только аффилированная «Клиника сердца» — туда же за отдельную плату направляли пациентов.

Ранее на фоне суда «Клинка Сердца» согласилась добровольно съехать из помещений государственного кардиоцентра. Ян Габинский, по данным СМИ, после вынужденной отставки уехал из Екатеринбурга в США.

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Алина Иванова © Вечерние ведомости
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09:55 В Серове сбили 12-летнего мальчика на велосипеде
09:24 В Берёзовском ищут 16-летнего подростка с родинкой на подбородке
09:06 Водителя из Каменска-Уральска оштрафовали за неприличные рамки для номеров
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