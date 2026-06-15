Возрастное ограничение 18+
Подростки толкнули сверстника под автобус в Екатеринбурге
Кадр из видео: «Автобусы Екатеринбурга»
В Екатеринбурге подростки толкнули своего сверстника под подъезжающий к остановке автобус. К счастью, юноша серьёзно не пострадал.
Кадры, на которых подросток едва не падает под колёса автобуса, опубликовали в телеграм-канале «Автобусы Екатеринбурга». На записи видно, как юношу толкают прямо на проезжую часть, молодой человек по инерции отступает и ударяется плечом о подъехавший автобус.
Сообщается, что это произошло на улице Репина.
Официально инцидент пока не комментировали. Мероприятие для возрастной категории 18+
Кадры, на которых подросток едва не падает под колёса автобуса, опубликовали в телеграм-канале «Автобусы Екатеринбурга». На записи видно, как юношу толкают прямо на проезжую часть, молодой человек по инерции отступает и ударяется плечом о подъехавший автобус.
Сообщается, что это произошло на улице Репина.
Официально инцидент пока не комментировали. Мероприятие для возрастной категории 18+
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