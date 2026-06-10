Водителя из Каменска-Уральска оштрафовали за неприличные рамки для номеров





рассказали в пресс-службе судов Свердловской области. «В ней в грубой просторечной форме сообщалось, что рамка является стандартной и лишена каких-либо дополнений»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Синарский районный суд Каменска-Уральского назначил штраф местному жителю за то, что он поставил на свой автомобиль рамки для госномеров с нецензурной надписью.В суде автомобилист признал свою вину, раскаялся и заявил, что не хотел никого оскорбить этим. Он также пояснил, что не знал о правовых последствиях.Суд признал его виновным в мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ) и с учётом смягчающих обстоятельств назначил штраф в размере 500 рублей. Мероприятие для возрастной категории 18+