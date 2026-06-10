Возрастное ограничение 18+
Водителя из Каменска-Уральска оштрафовали за неприличные рамки для номеров
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Синарский районный суд Каменска-Уральского назначил штраф местному жителю за то, что он поставил на свой автомобиль рамки для госномеров с нецензурной надписью.
В суде автомобилист признал свою вину, раскаялся и заявил, что не хотел никого оскорбить этим. Он также пояснил, что не знал о правовых последствиях.
Суд признал его виновным в мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ) и с учётом смягчающих обстоятельств назначил штраф в размере 500 рублей. Мероприятие для возрастной категории 18+
«В ней в грубой просторечной форме сообщалось, что рамка является стандартной и лишена каких-либо дополнений»,
– рассказали в пресс-службе судов Свердловской области.
В суде автомобилист признал свою вину, раскаялся и заявил, что не хотел никого оскорбить этим. Он также пояснил, что не знал о правовых последствиях.
Суд признал его виновным в мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ) и с учётом смягчающих обстоятельств назначил штраф в размере 500 рублей. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Пожилого уральца осудили за контрабанду леса
15 июня 2026
15 июня 2026