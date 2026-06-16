Каждый третий житель Екатеринбурга летом готовит смузи и домашнее мороженое

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Жители Екатеринбурга всё чаще предпочитают спасаться от жары не покупными напитками и десертами, а домашними смузи, мороженым и свежевыжатыми соками. По данным исследования Авито, этим летом готовить такие освежающие блюда планирует каждый третий горожанин.Согласно опросу, 39% жителей Екатеринбурга собираются самостоятельно делать мороженое, смузи и соки. Ещё 18% занимаются этим лишь время от времени, а 43% предпочитают покупать готовую продукцию. Наиболее активно домашние десерты и напитки готовят молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет.Интерес к такой технике подтверждают и данные платформы. В мае продажи морожениц выросли на 40% по сравнению с апрелем. Новая мороженица в среднем стоит около 12 тысяч рублей, а на вторичном рынке её можно приобрести примерно за 8 тысяч рублей.Среди любителей домашних напитков и десертов самым популярным устройством остаётся блендер — его используют 75% опрошенных. Соковыжималка есть у 45%, шейкером пользуются 26% респондентов, а ледогенераторы, сифоны для газирования и мороженицы встречаются значительно реже. При этом 80% участников опроса планируют приобрести подобную технику в нынешнем сезоне. В среднем на покупку готовы потратить около 6,2 тысячи рублей, а главными критериями выбора называют цену, производительность и удобство ухода за устройством. Мероприятие для возрастной категории 18+