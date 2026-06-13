Свердловских авиапожарных отправили на борьбу с лесными пожарами в Красноярском крае

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Из Свердловской области в Красноярский край направили 30 парашютистов и десантников Уральской авиабазы. Они помогут тушить лесные пожары, число которых в сибирском регионе резко выросло после гроз.Как сообщили в Федеральной Авиалесоохране, решение о переброске специалистов приняли после обращения властей Красноярского края к губернатору Свердловской области и в Рослесхоз. При этом в самой Свердловской области лесопожарная обстановка остается спокойной — на 17 июня действующих лесных пожаров в регионе нет.Сложная ситуация в Красноярском крае сохраняется с 8 июня. Большинство возгораний возникли на труднодоступных территориях Крайнего Севера после сухих гроз. По данным лесного хозяйства региона, утром 17 июня там действовали 88 лесных пожаров.Сейчас с огнем борются более 1,4 тысячи человек. В тушении участвуют сотрудники Федеральной Авиалесоохраны, региональных лесопожарных служб и работники лесного хозяйства. Для мониторинга и доставки групп используются самолеты и вертолеты.Работа осложняется удаленностью очагов и сложным рельефом. По данным Авиалесоохраны, в отдельных случаях авиапожарным приходилось переправляться через реки на надувных лодках и затем несколько километров идти по крутым склонам, неся на себе оборудование и снаряжение для полевого лагеря. Мероприятие для возрастной категории 18+