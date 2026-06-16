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Многодетная мать из Верхней Салды получила судимость за неуплату алиментов
Верхнесалдинский районный суд вынес приговор местной жительнице, лишённой родительских прав и уклонявшейся от выплаты алиментов на содержание троих несовершеннолетних детей. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
Как установил суд, женщина была обязана выплачивать алименты на троих детей, которые сейчас находятся под опекой. Ранее её уже привлекали к административной ответственности за неуплату алиментов без уважительных причин, однако должных выводов она не сделала. По данным суда, осуждённая не предпринимала мер к официальному трудоустройству и не вставала на учёт в центре занятости. За период с 22 октября по 31 декабря 2025 года задолженность по алиментам на каждого ребёнка превысила 38 тысяч рублей.
В судебном заседании подсудимая полностью признала вину и раскаялась. Она сообщила, что недавно вышла замуж, устроилась на работу и уже частично погасила задолженность. Эти обстоятельства суд учёл при назначении наказания.
Действия женщины квалифицированы по ч. 1 ст. 157 УК РФ — неоднократная неуплата родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей. Суд назначил ей шесть месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства, а также штраф в размере 13,9 тысячи рублей.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован. По информации пресс-службы Свердловского областного суда, имя осуждённой изменено. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как установил суд, женщина была обязана выплачивать алименты на троих детей, которые сейчас находятся под опекой. Ранее её уже привлекали к административной ответственности за неуплату алиментов без уважительных причин, однако должных выводов она не сделала. По данным суда, осуждённая не предпринимала мер к официальному трудоустройству и не вставала на учёт в центре занятости. За период с 22 октября по 31 декабря 2025 года задолженность по алиментам на каждого ребёнка превысила 38 тысяч рублей.
В судебном заседании подсудимая полностью признала вину и раскаялась. Она сообщила, что недавно вышла замуж, устроилась на работу и уже частично погасила задолженность. Эти обстоятельства суд учёл при назначении наказания.
Действия женщины квалифицированы по ч. 1 ст. 157 УК РФ — неоднократная неуплата родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей. Суд назначил ей шесть месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства, а также штраф в размере 13,9 тысячи рублей.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован. По информации пресс-службы Свердловского областного суда, имя осуждённой изменено. Мероприятие для возрастной категории 18+
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