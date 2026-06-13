В Екатеринбургском зоопарке отметят Всемирный день крокодила показательной кормёжкой Кеши

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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17 июня в Екатеринбургском зоопарке пройдёт программа, посвящённая Всемирному дню крокодила. Главным героем праздника станет кубинский крокодил Иннокентий, более известный посетителям как Кеша.По легенде, рептилия попала в Россию с Кубы в качестве «живого сувенира». Некоторое время крокодил жил в Калининграде, а после переезда хозяина двухметровому питомцу пришлось искать новый дом. В Екатеринбургском зоопарке Кеша поселился в 1995 году и с тех пор остаётся одним из самых узнаваемых его обитателей.В зоопарке отмечают, что посетители нередко принимают крокодила за муляж, поскольку большую часть времени он проводит неподвижно. При этом сотрудники рассказывают, что Кеша откликается на своё имя и аккуратно берёт пищу из рук киперов.В 14:00 в павильоне «Южный» состоялосб показательное кормление кубинского крокодила, а в 14:30 начнётся тематическая экскурсия «Чешуйчатые и хладнокровные», посвящённая рептилиям. В зоопарке также напоминают, что кубинский крокодил относится к редким видам и находится под угрозой исчезновения в дикой природе. Мероприятие для возрастной категории 18+