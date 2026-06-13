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В Екатеринбургском зоопарке отметят Всемирный день крокодила показательной кормёжкой Кеши
Фото: Екатеринбургский зоопарк
17 июня в Екатеринбургском зоопарке пройдёт программа, посвящённая Всемирному дню крокодила. Главным героем праздника станет кубинский крокодил Иннокентий, более известный посетителям как Кеша.
По легенде, рептилия попала в Россию с Кубы в качестве «живого сувенира». Некоторое время крокодил жил в Калининграде, а после переезда хозяина двухметровому питомцу пришлось искать новый дом. В Екатеринбургском зоопарке Кеша поселился в 1995 году и с тех пор остаётся одним из самых узнаваемых его обитателей.
В зоопарке отмечают, что посетители нередко принимают крокодила за муляж, поскольку большую часть времени он проводит неподвижно. При этом сотрудники рассказывают, что Кеша откликается на своё имя и аккуратно берёт пищу из рук киперов.
В 14:00 в павильоне «Южный» состоялосб показательное кормление кубинского крокодила, а в 14:30 начнётся тематическая экскурсия «Чешуйчатые и хладнокровные», посвящённая рептилиям. В зоопарке также напоминают, что кубинский крокодил относится к редким видам и находится под угрозой исчезновения в дикой природе. Мероприятие для возрастной категории 18+
По легенде, рептилия попала в Россию с Кубы в качестве «живого сувенира». Некоторое время крокодил жил в Калининграде, а после переезда хозяина двухметровому питомцу пришлось искать новый дом. В Екатеринбургском зоопарке Кеша поселился в 1995 году и с тех пор остаётся одним из самых узнаваемых его обитателей.
В зоопарке отмечают, что посетители нередко принимают крокодила за муляж, поскольку большую часть времени он проводит неподвижно. При этом сотрудники рассказывают, что Кеша откликается на своё имя и аккуратно берёт пищу из рук киперов.
В 14:00 в павильоне «Южный» состоялосб показательное кормление кубинского крокодила, а в 14:30 начнётся тематическая экскурсия «Чешуйчатые и хладнокровные», посвящённая рептилиям. В зоопарке также напоминают, что кубинский крокодил относится к редким видам и находится под угрозой исчезновения в дикой природе. Мероприятие для возрастной категории 18+
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