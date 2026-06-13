У свердловчанки диагностировали «синдром поджаренной кожи» после работы с ноутбуком на коленях

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Врачи Свердловского областного кожно-венерологического диспансера столкнулись с необычным случаем: у жительницы Екатеринбурга выявили так называемый синдром поджаренной кожи — тепловую эритему, возникшую из-за длительной работы с ноутбуком, сообщают в телеграм-канале Минздрава Свердловской области.Женщина обратилась к медикам после появления на бёдрах крупных коричнево-багровых пятен с сетчатым рисунком и шелушением. Изначально специалисты заподозрили сосудистое заболевание, однако во время обследования выяснилось, что пациентка регулярно работает удалённо, подолгу держа ноутбук на ногах. С наступлением жаркой погоды устройство контактировало с кожей напрямую, что и стало причиной поражения.По словам врачей, тепловая эритема развивается при длительном воздействии инфракрасного излучения умеренной интенсивности. Повреждённая кожа постепенно темнеет и становится более грубой. В тяжёлых случаях заболевание может привести к атрофии кожи и даже повышать риск развития плоскоклеточного рака.Медики отмечают, что екатеринбурженка обратилась за помощью своевременно. Тем не менее восстановление кожи займёт несколько недель и потребует наблюдения специалистов. Мероприятие для возрастной категории 18+