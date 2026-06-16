Ваня Дмитриенко выступит на общегородском выпускном в Екатеринбурге

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Певец Ваня Дмитриенко станет главным артистом общегородского выпускного «ВыпускникON», который пройдет 26 июня на «УГМК-Арене». Его выступление начнется в 19:45, сообщили в администрации Екатеринбурга.Праздник соберет около 15 тысяч человек. Помимо выпускников школ уральской столицы, на него пригласят педагогов, руководителей образовательных учреждений и родителей.В программу войдут награждение лучших выпускников, интерактивные мероприятия и розыгрыш призов. Как ранее пояснял вице-мэр Екатеринбурга Константин Шевченко, «УГМК-Арену» выбрали из-за ее вместимости, технического оснащения и возможности провести мероприятие независимо от погоды.В 2026 году школы Екатеринбурга окончат 8 125 одиннадцатиклассников и 19 622 девятиклассника. Более 1,2 тысячи выпускников претендуют на золотые и серебряные медали «За особые успехи в учении». Мероприятие для возрастной категории 18+