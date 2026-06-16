Возрастное ограничение 18+

Почти у половины жителей УрФО есть умные часы или фитнес-браслет

12.30 Среда, 17 июня 2026
Фото: Вечерние ведомости
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Умные часы, фитнес-браслет или умное кольцо есть у 44% жителей Уральского федерального округа. Об этом говорится в исследовании Авито Рекламы и Авито Товаров.

Регулярно такими устройствами пользуются 23% опрошенных, ещё 11% включают их время от времени. У 10% гаджет есть, но они почти им не пользуются. При этом 23% жителей УрФО только планируют купить умные часы, браслет или кольцо.

Средний чек на покупку такого устройства составляет 9 872 рубля. Чаще всего жители округа закладывают на гаджет от 3 до 7 тысяч рублей – такой бюджет назвали 39% опрошенных. Ещё 21% готовы потратить до 3 тысяч рублей, 19% – от 7 до 15 тысяч рублей, 12% – от 15 до 30 тысяч рублей.

Главные причины покупки – контроль за здоровьем и физической активностью. За пульсом, сном, давлением и другими показателями хотят следить 45% респондентов, за шагами, калориями и активностью – 44%. Ещё 28% покупают такие устройства ради уведомлений и звонков с телефона.

Самыми востребованными функциями стали подсчёт шагов – его назвали 57% опрошенных, уведомления и звонки – 40%, измерение давления – 37%, а также измерение пульса и пульсоксиметр – 36%.

Среди тех, кто уже пользуется фитнес-трекерами и умными часами, 26% отметили, что гаджет помогает им держать дисциплину. 18% стали заметно активнее, 15% говорят, что устройство мотивирует заниматься спортом, а 10% стали больше следить за сном.

Отмечается, что исследование проводилось среди 10 тысяч жителей России старше 18 лет.

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Алина Иванова © Вечерние ведомости
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12:30 Почти у половины жителей УрФО есть умные часы или фитнес-браслет
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