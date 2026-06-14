Движение по новому путепроводу на месте проблемного ж.д. переезда под Екатеринбургом обещают запустить в ноябре

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Новый путепровод на 55-м километре федеральной трассы Р-354 Екатеринбург – Шадринск – Курган готов на 80%. Рабочее движение по двум полосам в каждом направлении планируют открыть уже в ноябре 2026 года, сообщили в Уралуправтодоре.Путепровод строят над железнодорожными путями в районе Логиново. Сейчас пролетное строение уже готово, дорожники подготавливают основание для укладки покрытия, переносят линии электропередачи и коммуникации железнодорожной инфраструктуры. На объекте отсыпали более 400 тыс. кубометров грунта, уложили свыше 6 тыс. квадратных метров нижних слоев основания дороги и возвели 60% подпорных стен.Новое сооружение позволит убрать железнодорожный переезд, перед которым автомобилисты регулярно простаивали в пробках, отмечает в Уралуправдоре. На путепроводе будет по две полосы движения в каждую сторону, а встречные потоки разделят барьерным ограждением. Также предусмотрены разворотные петли и съезды к ближайшим населенным пунктам.Отмечается, что для защиты жителей от шума вдоль дороги установят специальные экраны, а для безопасности пешеходов – барьерные и перильные ограждения. Полностью завершить строительство путепровода вместе со всеми съездами планируют в конце 2027 года. Мероприятие для возрастной категории 18+