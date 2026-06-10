Возрастное ограничение 18+
В двух сёлах под Артёмовским откроют новые медицинские пункты
Фото: Вечерние ведомости
В сёлах Лебедкино и Мостовское Артёмовского муниципального округа устанавливают новые модульные фельдшерско-акушерские пункты. Медицинские учреждения будут обслуживать более тысячи человек, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
На строительство и оснащение ФАПов направили более 22 млн рублей. Сейчас фельдшерский пункт в Лебедкино находится в одном здании с магазином, а в Мостовском – в жилом доме.
Новые здания площадью 93 квадратных метра каждое оборудуют зонами ожидания, кабинетами приёма, процедурными и стерилизационными. В стоимость также входят мебель и медицинское оборудование.
Модульные конструкции уже практически собраны. Подрядчикам предстоит подключить коммуникации, выполнить внутреннюю отделку и благоустроить территорию. Приём пациентов начнётся после оснащения и получения лицензий. Мероприятие для возрастной категории 18+
На строительство и оснащение ФАПов направили более 22 млн рублей. Сейчас фельдшерский пункт в Лебедкино находится в одном здании с магазином, а в Мостовском – в жилом доме.
Новые здания площадью 93 квадратных метра каждое оборудуют зонами ожидания, кабинетами приёма, процедурными и стерилизационными. В стоимость также входят мебель и медицинское оборудование.
Модульные конструкции уже практически собраны. Подрядчикам предстоит подключить коммуникации, выполнить внутреннюю отделку и благоустроить территорию. Приём пациентов начнётся после оснащения и получения лицензий. Мероприятие для возрастной категории 18+
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