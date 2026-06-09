Возрастное ограничение 18+
Более 2 тысяч екатеринбуржцев прошли обучение в «Школах здоровья» при ГКБ №14 с начала года
Фото: Вечерние ведомости
С начала 2026 года выпускниками «Школ здоровья» в клинической больнице №14 Екатеринбурга стали более двух тысяч пациентов. Образовательный проект помогает людям с хроническими заболеваниями лучше контролировать состояние здоровья и формировать полезные привычки.
По данным свердловского Минздрава, у участников программ по профилактике и лечению различных заболеваний отмечается снижение артериального давления в среднем на 15–20 мм рт. ст., а у пациентов с сахарным диабетом уменьшается уровень гликированного гемоглобина. Кроме того, после прохождения школы отказа от курения четыре человека полностью отказались от вредной привычки.
В ГКБ №14 используют различные форматы обучения: очные занятия, прямые эфиры, видеолекции для пациентов стационара и печатные методические материалы. Такой подход позволяет сделать занятия доступными для людей разного возраста и уровня подготовки, отмечают в Минздраве.
Обучение проходят не только сами пациенты, но и их родственники. Они получают знания о ранних признаках ухудшения состояния, основах доврачебной помощи и правильном уходе за близкими в домашних условиях. Участие в «Школах здоровья» является бесплатным. Мероприятие для возрастной категории 18+
По данным свердловского Минздрава, у участников программ по профилактике и лечению различных заболеваний отмечается снижение артериального давления в среднем на 15–20 мм рт. ст., а у пациентов с сахарным диабетом уменьшается уровень гликированного гемоглобина. Кроме того, после прохождения школы отказа от курения четыре человека полностью отказались от вредной привычки.
В ГКБ №14 используют различные форматы обучения: очные занятия, прямые эфиры, видеолекции для пациентов стационара и печатные методические материалы. Такой подход позволяет сделать занятия доступными для людей разного возраста и уровня подготовки, отмечают в Минздраве.
Обучение проходят не только сами пациенты, но и их родственники. Они получают знания о ранних признаках ухудшения состояния, основах доврачебной помощи и правильном уходе за близкими в домашних условиях. Участие в «Школах здоровья» является бесплатным. Мероприятие для возрастной категории 18+
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