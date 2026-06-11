Родственнице погибшего на станции Ивдель мужчины выплатят компенсацию

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Серовская транспортная прокуратура провела проверку по факту смертельного травмирования. Речь идёт о трагическом случае в районе станции Ивдель.Трагедия произошла в районе станции Ивдель Свердловской железной дороги, где поезд насмерть сбил мужчину 1942 года рождения. В ходе надзорных мероприятий транспортный прокурор установил обстоятельства произошедшего и принял решение обратиться в суд с требованием компенсации.Исковое заявление было направлено к владельцу источника повышенной опасности — ОАО «Российские железные дороги». Требование прокуратуры заключалось во взыскании компенсации морального вреда, причинённого близкой родственнице погибшего. Ивдельский районный суд Свердловской области изучил материалы дела и доводы прокурора. В результате судебное разбирательство завершилось полным удовлетворением заявленных требований.В пользу супруги трагически погибшего мужчины взыскана компенсация морального вреда в размере 400 тысяч рублей. Данное решение суда уже вступило в законную силу, однако исполнение находится на особом контроле транспортной прокуратуры. Ведомство проследит за тем, чтобы денежные средства были перечислены родственнице своевременно и в полном объёме. Мероприятие для возрастной категории 18+