Возрастное ограничение 18+
Родственнице погибшего на станции Ивдель мужчины выплатят компенсацию
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Серовская транспортная прокуратура провела проверку по факту смертельного травмирования. Речь идёт о трагическом случае в районе станции Ивдель.
Трагедия произошла в районе станции Ивдель Свердловской железной дороги, где поезд насмерть сбил мужчину 1942 года рождения. В ходе надзорных мероприятий транспортный прокурор установил обстоятельства произошедшего и принял решение обратиться в суд с требованием компенсации.
Исковое заявление было направлено к владельцу источника повышенной опасности — ОАО «Российские железные дороги». Требование прокуратуры заключалось во взыскании компенсации морального вреда, причинённого близкой родственнице погибшего. Ивдельский районный суд Свердловской области изучил материалы дела и доводы прокурора. В результате судебное разбирательство завершилось полным удовлетворением заявленных требований.
В пользу супруги трагически погибшего мужчины взыскана компенсация морального вреда в размере 400 тысяч рублей. Данное решение суда уже вступило в законную силу, однако исполнение находится на особом контроле транспортной прокуратуры. Ведомство проследит за тем, чтобы денежные средства были перечислены родственнице своевременно и в полном объёме. Мероприятие для возрастной категории 18+
Трагедия произошла в районе станции Ивдель Свердловской железной дороги, где поезд насмерть сбил мужчину 1942 года рождения. В ходе надзорных мероприятий транспортный прокурор установил обстоятельства произошедшего и принял решение обратиться в суд с требованием компенсации.
Исковое заявление было направлено к владельцу источника повышенной опасности — ОАО «Российские железные дороги». Требование прокуратуры заключалось во взыскании компенсации морального вреда, причинённого близкой родственнице погибшего. Ивдельский районный суд Свердловской области изучил материалы дела и доводы прокурора. В результате судебное разбирательство завершилось полным удовлетворением заявленных требований.
В пользу супруги трагически погибшего мужчины взыскана компенсация морального вреда в размере 400 тысяч рублей. Данное решение суда уже вступило в законную силу, однако исполнение находится на особом контроле транспортной прокуратуры. Ведомство проследит за тем, чтобы денежные средства были перечислены родственнице своевременно и в полном объёме. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Опасная поездка без ремней безопасности закончилась смертельным ДТП в Невьянском районе
08 июня 2026
08 июня 2026