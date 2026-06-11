Житель Талицы осуждён за многолетнюю неуплату алиментов

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Талицкий районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя 1976 года рождения. Мужчина длительное время уклонялся от содержания собственного несовершеннолетнего ребёнка.Жителя Талицы признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 Уголовного кодекса РФ. Судом было установлено, что ещё в 2010 году на этого гражданина была возложена судебная обязанность по ежемесячной выплате алиментов в размере четверти всех его доходов. Однако, ребёнок, который родился в 2008 году, денежной помощи от отца не дождался. Обвиняемый официально нигде не трудоустраивался, и, соответственно, не делал никаких выплат.В январе 2025 года за бездействие этого неплательщика уже привлекали к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 Кодекса об административных правонарушениях. Тогда суд назначил ему наказание в виде 20 часов обязательных работ, однако это не повлияло на его поведение. Мужчина так и не приступил к выплатам и не предпринял попыток погасить накопившийся долг. В результате его безответственного отношения сумма задолженности по алиментам достигла более одного миллиона рублей.В ходе судебного заседания осуждённый полностью признал свою вину в инкриминируемом ему деянии. Суд учёл все обстоятельства дела и назначил наказание в виде семи месяцев принудительных работ. Кроме того, из его заработной платы теперь будет удерживаться 10 процентов в доход государства. Мероприятие для возрастной категории 18+