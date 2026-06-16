Возрастное ограничение 18+
Штукатурку сколачивают на колоннах здания мэрии Екатеринбурга
Фото: Максим Ефремов / Вечерние ведомости
Здание, внесённое в реестр объектов культурного наследия, проходит реставрацию.
Работы проводит ООО «Строительная компания "Вершина"» — она выиграла аукцион на реставрацию двух зданий в центре уральской столицы — на Ленина, 24а (мэрия) и на Малышева, 31г (тоже принадлежит администрации, временно пустует). Общая стоимость работ — 12,4 млн рублей. Согласно условиям контракта, они должны быть завершены к 9 сентября 2026 года.
Аукцион, к слову, был отыгран ещё в начале мая — за неделю до обрушения фрагмента фасада. После этого на здании, тем не менее, установили дополнительные противоаварийные сетки (которые стали поводом распространения фейка, связанного с БПЛА). Мероприятие для возрастной категории 18+
Работы проводит ООО «Строительная компания "Вершина"» — она выиграла аукцион на реставрацию двух зданий в центре уральской столицы — на Ленина, 24а (мэрия) и на Малышева, 31г (тоже принадлежит администрации, временно пустует). Общая стоимость работ — 12,4 млн рублей. Согласно условиям контракта, они должны быть завершены к 9 сентября 2026 года.
Аукцион, к слову, был отыгран ещё в начале мая — за неделю до обрушения фрагмента фасада. После этого на здании, тем не менее, установили дополнительные противоаварийные сетки (которые стали поводом распространения фейка, связанного с БПЛА). Мероприятие для возрастной категории 18+
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