Мединский обсудил с Паслером новые культурные проекты в Свердловской области

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Помощник президента России, председатель – первый секретарь Союза писателей России Владимир Мединский посетил Свердловскую область. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер.По словам Паслера, в ходе визита Мединский встретился с представителями свердловского отделения Союза писателей России. Глава региона отметил, что организация является одной из сильнейших в стране, а творчество уральских авторов отражает разные эпохи отечественной литературы. Среди наиболее известных писателей он назвал Павел Бажов, Дмитрий Мамин-Сибиряк, Борис Рыжий и Владислав Крапивин.Также Паслер сообщил, что вместе с Мединским обсудил вопросы патриотического воспитания молодежи и запуск новых культурных проектов в Свердловской области.Кроме того, помощник президента принял участие в открытии памятника режиссеру Алексею Балабанову в Екатеринбурге. По словам главы региона, творчество Балабанова стало частью культурного кода Урала и продемонстрировало влияние уральской культуры на развитие страны. Паслер отметил, что открытие памятника символично совпало с 40-летием Свердловского рок-клуба. Мероприятие для возрастной категории 18+