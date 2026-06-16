УрФУ сохранил место в топ-15 лучших вузов России по версии RAEX

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Уральский федеральный университет имени Бориса Ельцина занял 12-е место в рейтинге лучших вузов России RAEX-100 за 2026 год. В прошлом году вуз был на 11-й строчке.Всего в топ-100 вошли несколько вузов Урала и УрФО. Южно-Уральский государственный университет оказался на 42-м месте, Тюменский государственный университет — на 53-м, Тюменский индустриальный университет — на 95-м. Если считать шире уральский макрорегион, в список также попал Пермский политех — 67-е место.УрФУ при этом показал сильные позиции по востребованности выпускников у работодателей — 9-е место в стране, а также по научно-исследовательской деятельности — 10-е место. По условиям для получения качественного образования университет занял 25-ю строчку.Первое место в рейтинге вновь занял МГУ имени Ломоносова. В тройку также вошли МГТУ имени Баумана и МФТИ. Рейтинг RAEX-100 в 2026 году представлен в 15-й раз; при его составлении учитываются качество образования, востребованность выпускников работодателями и уровень научно-исследовательской деятельности. Мероприятие для возрастной категории 18+