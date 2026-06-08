В Екатеринбурге скрытые проверки выявили девять нарушений у водителей автобусов

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Сотрудники Госавтоинспекции Екатеринбурга провели негласные проверки в городских автобусах и за несколько часов выявили девять нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщили в отделении пропаганды городской Госавтоинспекции.Инспекторы под видом обычных пассажиров находились в салонах автобусов и во время движения фиксировали нарушения со стороны водителей. В результате проверок два водителя были привлечены к ответственности за непристегнутый ремень безопасности, еще пять — за эксплуатацию транспортных средств с техническими неисправностями.Кроме того, один водитель управлял автобусом без предусмотренных правилами документов, а еще один пользовался мобильным телефоном во время движения.В Госавтоинспекции Екатеринбурга отметили, что безопасность пассажирских перевозок остается на особом контроле, и призвали водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Мероприятие для возрастной категории 18+