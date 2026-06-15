В свердловской областной больнице запустили установку для облучения донорской крови

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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В Свердловской областной клинической больнице №1 ввели в эксплуатацию новый аппарат для облучения донорской крови и её компонентов, сообщает пресс-служба больницы. Оборудование российского производства закупили взамен зарубежного аналога, вышедшего из строя несколько лет назад. Стоимость установки составила 14,9 млн рублей: большую часть средств выделили из областного бюджета при поддержке регионального Минздрава, оставшуюся сумму больница направила из собственных средств.Аппарат используется при подготовке компонентов крови для пациентов, проходящих иммуносупрессивную терапию после трансплантации костного мозга. Такая процедура необходима, в частности, больным с лейкозами и лимфомами, которым требуется пересадка костного мозга.Как рассказала заведующая отделением переливания крови СОКБ №1 Наталия Гаренских, облучение позволяет предотвратить развитие опасной реакции «трансплантат против хозяина», связанной с воздействием донорских лимфоцитов на организм пациента. В первую очередь такие компоненты крови необходимы пациентам онкогематологического отделения после трансплантации костного мозга.По словам специалистов, новое оборудование имеет ряд преимуществ по сравнению с прежним аппаратом. Оно не требует отдельного защищённого помещения благодаря встроенной системе экранирования, позволяет одновременно обрабатывать до трёх литров компонентов крови и обеспечивает равномерное распределение дозы облучения. Кроме того, установка рассчитана на непрерывную работу в течение всего дня и отличается простотой управления.В больнице рассчитывают, что запуск нового аппарата позволит увеличить объёмы подготовки облучённых компонентов крови и ускорить их предоставление пациентам. В прошлом году в СОКБ №1 выполнили около 500 переливаний таких компонентов крови. Мероприятие для возрастной категории 18+