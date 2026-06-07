Более 4 тысяч детей отдохнули в первой смене загородных лагерей Екатеринбурга

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге завершилась первая смена летней оздоровительной кампании. Как сообщили в администрации города, заезд прошел в 24 загородных лагерях, где отдохнули 4 276 детей.Всего этим летом в 17 муниципальных загородных лагерях планируется оздоровить около 23 тысяч школьников. Еще более 7 тысяч мест будет предоставлено в лагерях, определенных по итогам конкурсных процедур.Помимо загородного отдыха, для детей открылись 170 лагерей дневного пребывания. В большинстве из них первая смена еще продолжается. В санаториях укрепят здоровье около 5 тысяч ребят. Еще 601 ребенок проведет каникулы в оздоровительных лагерях на побережье Черного моря. Путевки получили в том числе дети участников СВО, ребята, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также победители и призеры олимпиад, конкурсов и фестивалей.По данным мэрии, различными формами отдыха и занятости нынешним летом будут охвачены около 168 тысяч детей. Мероприятие для возрастной категории 18+