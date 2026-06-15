Из свердловских садов за месяц вывезли вдвое больше мусора

Алина Иванова © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В мае из садоводческих товариществ западной части Свердловской области вывезли 526 тонн твёрдых коммунальных отходов. Это почти в два раза больше, чем в апреле, когда объём вывоза составил 273 тонны. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона со ссылкой на регоператора «ЭкоПарк».По данным компании, рост связан с началом дачного сезона и массовым приездом садоводов на участки. Всего «ЭкоПарк» обслуживает 392 СНТ в западной части Свердловской области.В департаменте напомнили, что садоводческие товарищества могут оплачивать вывоз отходов как по нормативу, так и по фактическому объёму мусора. В случае переполнения контейнерных площадок СНТ могут обратиться к регоператору для увеличения числа контейнеров или частоты вывоза отходов.Также регоператор напоминает, что на контейнерных площадках запрещено складировать строительный мусор, автомобильные шины и растительные отходы, включая ветки, траву и листву. Мероприятие для возрастной категории 18+