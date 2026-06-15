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Из свердловских садов за месяц вывезли вдвое больше мусора

09.15 Вторник, 16 июня 2026
Фото: Вечерние ведомости
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В мае из садоводческих товариществ западной части Свердловской области вывезли 526 тонн твёрдых коммунальных отходов. Это почти в два раза больше, чем в апреле, когда объём вывоза составил 273 тонны. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона со ссылкой на регоператора «ЭкоПарк».

По данным компании, рост связан с началом дачного сезона и массовым приездом садоводов на участки. Всего «ЭкоПарк» обслуживает 392 СНТ в западной части Свердловской области.

В департаменте напомнили, что садоводческие товарищества могут оплачивать вывоз отходов как по нормативу, так и по фактическому объёму мусора. В случае переполнения контейнерных площадок СНТ могут обратиться к регоператору для увеличения числа контейнеров или частоты вывоза отходов.

Также регоператор напоминает, что на контейнерных площадках запрещено складировать строительный мусор, автомобильные шины и растительные отходы, включая ветки, траву и листву.

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Алина Иванова © Вечерние ведомости
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16:04 Денис Паслер нашёл нового замминистра во внешнеэкономическое ведомство взамен Людмилы Берг
15:48 Пожилого уральца осудили за контрабанду леса
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