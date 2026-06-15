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За незаконную охоту на лося будут судить жителя Берёзовского
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Берёзовском 34-летнего местного жителя будут судить за незаконную охоту на лося, которого он застрелил 5 апреля 2025 года.
По версии следствия, он застрелил взрослого самца лося, не имея на это специального разрешения, который обязан иметь охотник. Ущерб, который он причинил охотничьему фонду в лице Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области, оценили в 80 тысяч рублей.
Также охотнику предъявили обвинение по пункту «а» части 1 статьи 258 УК РФ (незаконная охота с причинением крупного ущерба). Ему грозит до 2 лет лишения свободы, сообщили в прокуратуре Свердловской области.
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По версии следствия, он застрелил взрослого самца лося, не имея на это специального разрешения, который обязан иметь охотник. Ущерб, который он причинил охотничьему фонду в лице Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области, оценили в 80 тысяч рублей.
Также охотнику предъявили обвинение по пункту «а» части 1 статьи 258 УК РФ (незаконная охота с причинением крупного ущерба). Ему грозит до 2 лет лишения свободы, сообщили в прокуратуре Свердловской области.
Мероприятие для возрастной категории 18+
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