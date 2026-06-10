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В Нижнем Тагиле суд утвердил мировое соглашение по иску о сгоревшем доме
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле соседи договорились о мирном урегулировании спора из-за сгоревшего дома. Дзержинский районный суд проверил, чтобы решение не нарушало ни чьи права, и утвердил мировое соглашение.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, в декабре 2024 года в одном из частных домов вспыхнул пожар. Пламя перекинулось на соседний участок, в результате чего пострадал ещё один дом. Погорельцы обратились с иском, требуя взыскать с соседей, чей дом загорелся первым, 3 594 000 рублей в счёт компенсации материального ущерба.
Согласно материалам дела, наиболее вероятной причиной возгорания стал аварийный режим работы электропроводки в гаражном боксе, но виновного в пожаре так и не установили. Суд назначил оценочную и пожарно-техническую экспертизы, но стороны договорились о мирном урегулировании спора.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, в декабре 2024 года в одном из частных домов вспыхнул пожар. Пламя перекинулось на соседний участок, в результате чего пострадал ещё один дом. Погорельцы обратились с иском, требуя взыскать с соседей, чей дом загорелся первым, 3 594 000 рублей в счёт компенсации материального ущерба.
Согласно материалам дела, наиболее вероятной причиной возгорания стал аварийный режим работы электропроводки в гаражном боксе, но виновного в пожаре так и не установили. Суд назначил оценочную и пожарно-техническую экспертизы, но стороны договорились о мирном урегулировании спора.
«Согласно утвержденному судом мировому соглашению ответчики выплатили истцам денежную компенсацию в размере 1 550 000 рублей в счет полного возмещения ущерба, причинённого пожаром. В свою очередь истцы отказались от заявленных исковых требований. Судебные расходы стороны договорились оставить за каждой из сторон самостоятельно. Проверив условия соглашения, суд пришёл к выводу, что оно не противоречит требованиям закона, не нарушает права и законные интересы других лиц, в связи с чем утвердил соглашение и прекратил производство по делу», – рассказали в пресс-службе.Мероприятие для возрастной категории 18+
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