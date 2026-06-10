В Нижнем Тагиле суд утвердил мировое соглашение по иску о сгоревшем доме

«Согласно утвержденному судом мировому соглашению ответчики выплатили истцам денежную компенсацию в размере 1 550 000 рублей в счет полного возмещения ущерба, причинённого пожаром. В свою очередь истцы отказались от заявленных исковых требований. Судебные расходы стороны договорились оставить за каждой из сторон самостоятельно. Проверив условия соглашения, суд пришёл к выводу, что оно не противоречит требованиям закона, не нарушает права и законные интересы других лиц, в связи с чем утвердил соглашение и прекратил производство по делу», – рассказали в пресс-службе.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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