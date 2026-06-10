Возрастное ограничение 18+
У вузов, школ и детсадов обещают отремонтировать дороги в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Власти Екатеринбурга обещают в 2026 году отремонтировать дороги, которые ведут к высшим учебным заведениям, школам и детсадам.
Среди них участок на проспекте Космонавтов, от Машиностроителей до Турбинной, где находится главный корпус Уральского государственного педагогического университета, а также детский сад № 396 «Семицветик».
Также в планах ремонт двух участков на Ангарской, от Технической до Билимбаевской и от Билимбаевской до Расточной. Они ведут к детскому саду № 46 «Непоседы», школам № 122, № 129, филиалу ДЮСШ «Старт» и Уральскому железнодорожному техникуму. Здесь протяженность дорог, которые собираются отремонтировать, составит 1,85 километра, а стоимость работ – 99,4 миллиона рублей. Мероприятие для возрастной категории 18+
Среди них участок на проспекте Космонавтов, от Машиностроителей до Турбинной, где находится главный корпус Уральского государственного педагогического университета, а также детский сад № 396 «Семицветик».
«Протяженность объекта ремонта составляет 1,37 километра. Стоимость работ составит чуть более 151 миллиона рублей»,
– рассказали Вечерним ведомостям в мэрии.
Также в планах ремонт двух участков на Ангарской, от Технической до Билимбаевской и от Билимбаевской до Расточной. Они ведут к детскому саду № 46 «Непоседы», школам № 122, № 129, филиалу ДЮСШ «Старт» и Уральскому железнодорожному техникуму. Здесь протяженность дорог, которые собираются отремонтировать, составит 1,85 километра, а стоимость работ – 99,4 миллиона рублей. Мероприятие для возрастной категории 18+
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