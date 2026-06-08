Более 13 тонн крови заготовили за три года в рамках проекта «Я донор» в Екатеринбурге





– отметила Юлия Нутенко, директор фонда «Дети России». «Сердечно благодарим каждого, кто сдаёт кровь! Особая признательность всем, кто поддержал наш проект. За три года мы убедились: доноры – это люди с большим, горячим сердцем, настоящие благородные рыцари и герои. Главная ценность для них – помогать. И именно это осознание, что можешь спасти чью-то жизнь, по их признанию, ведёт к каждой новой донации»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Благотворительный фонд «Дети России» совместно с Областной детской клинической больницей Екатеринбурга подвёл итоги трёхлетней работы проекта «Я донор», направленного на поддержку безвозмездного донорства крови. Мероприятие приурочили к Международному дню донора, который отмечается 14 июня.За три года в рамках проекта было принято 1650 доноров, проведено более 8200 безвозмездных донаций и заготовлено 13,3 тонны цельной крови. Донорские материалы направляются пациентам Центра детской онкологии и Областного перинатального центра.На мероприятии поздравили почётных доноров – тех, кто совершил 100 и более донаций. Среди гостей оказались универсальные доноры, сдающие как кровь, так и костный мозг.Отдельно можно подчеркнуть, что за время существования проекта фонд также приобрёл для отделения трансфузиологии ОДКБ рентгеновский аппарат «АРДОК-1» стоимостью 6,4 млн рублей, а также иммунохимический гематологический анализатор Immucor Galileo Neo, полученный благодаря гранту «Екатерининской ассамблеи». Прибор позволяет индивидуально подбирать компоненты донорской крови для каждого ребёнка. Мероприятие для возрастной категории 18+