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В деятельности екатеринбургской клиники «Свобода» выявили грубые нарушения
Фото: Вечерние ведомости
Как стало известно , в отношении клиники возбуждено административное дело по части 4 статьи 14.1 КоАП (осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных (лицензией). Теперь на неё могут наложить штраф до 200 тысяч рублей или приостановить деятельность на 90 суток.
В начале этого года рехаб «Свободы» в Верхней Сысерти оказался в центре внимания из-за уголовного дела, возбуждённого по статьям об истязании и незаконном лишении свободы. А перед этим более громкая история случилась в другом филиале «Свободы» — в Кемерове, где умер как минимум один человек (кузбасское издание NGS42 писало о десятках умерших), а директора и ещё одного сотрудника арестовали по обвинению в оказании не соответствующих безопасности услуг и покушении на сбыт психотропных веществ.
«Свобода» — частная коммерческая сеть наркологических клиник, основанная в Екатеринбурге местным блогером и предпринимателем Антоном Соколовым. Основной профиль — лечение алкогольной и наркотической зависимости: вывод из запоя и детоксикация, стационарное и амбулаторное лечение, выезд нарколога на дом, кодирование, психотерапия и реабилитационные программы. В некоторых филиалах также заявлена психиатрическая помощь.
По состоянию на начало этого года сеть действовала в ряде городов России — Екатеринбурге, Кемерове, Москве, Нижневартовске, Нижнем Новгороде, Новокузнецке, Новосибирске, Омске, Сургуте, Тольятти, Тюмени и Челябинске. Клиника сотрудничает с некоторыми рэперами, которых обвиняли в пропаганде наркотиков — к примеру, сам Соколов брал интервью у рэпера Slimus, в котором касался темы вреда наркотиков. Амбассадором сети был рэпер Гуф, но после смертельного случая в кемеровской клинике он публично разорвал с ней отношения. Мероприятие для возрастной категории 18+
В начале этого года рехаб «Свободы» в Верхней Сысерти оказался в центре внимания из-за уголовного дела, возбуждённого по статьям об истязании и незаконном лишении свободы. А перед этим более громкая история случилась в другом филиале «Свободы» — в Кемерове, где умер как минимум один человек (кузбасское издание NGS42 писало о десятках умерших), а директора и ещё одного сотрудника арестовали по обвинению в оказании не соответствующих безопасности услуг и покушении на сбыт психотропных веществ.
«Свобода» — частная коммерческая сеть наркологических клиник, основанная в Екатеринбурге местным блогером и предпринимателем Антоном Соколовым. Основной профиль — лечение алкогольной и наркотической зависимости: вывод из запоя и детоксикация, стационарное и амбулаторное лечение, выезд нарколога на дом, кодирование, психотерапия и реабилитационные программы. В некоторых филиалах также заявлена психиатрическая помощь.
По состоянию на начало этого года сеть действовала в ряде городов России — Екатеринбурге, Кемерове, Москве, Нижневартовске, Нижнем Новгороде, Новокузнецке, Новосибирске, Омске, Сургуте, Тольятти, Тюмени и Челябинске. Клиника сотрудничает с некоторыми рэперами, которых обвиняли в пропаганде наркотиков — к примеру, сам Соколов брал интервью у рэпера Slimus, в котором касался темы вреда наркотиков. Амбассадором сети был рэпер Гуф, но после смертельного случая в кемеровской клинике он публично разорвал с ней отношения. Мероприятие для возрастной категории 18+
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