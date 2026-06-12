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В Свердловской области на 200 тысяч оштрафовали банк за частые звонки должнице
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области оштрафовали банк после жалобы жительницы Екатеринбурга на частые звонки с напоминанием о её задолженности.
Как рассказали Вечерним ведомостям в ГУФССП по Свердловской области, приставы провели проверку и установили, что сотрудники кредитной организации звонили чаще, чем разрешено по федеральному закону №230-ФЗ: более одного раза в сутки и более двух раз в неделю.
Также банк уличили в попытке скрыть состав административного правонарушения: организация предоставляла информацию, которая не совпадала с детализацией телефонных соединений.
В итоге банк привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ (нарушение правил возврата задолженности) и оштрафовали на 200 тысяч рублей. Штраф уже погашен. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали Вечерним ведомостям в ГУФССП по Свердловской области, приставы провели проверку и установили, что сотрудники кредитной организации звонили чаще, чем разрешено по федеральному закону №230-ФЗ: более одного раза в сутки и более двух раз в неделю.
Также банк уличили в попытке скрыть состав административного правонарушения: организация предоставляла информацию, которая не совпадала с детализацией телефонных соединений.
В итоге банк привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ (нарушение правил возврата задолженности) и оштрафовали на 200 тысяч рублей. Штраф уже погашен. Мероприятие для возрастной категории 18+
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