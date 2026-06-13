На трассе Пермь – Екатеринбург полностью перекрыто движение после опрокидывания грузовика

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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движение транспорта восстановлено.В Свердловской области на 267-м километре автодороги Пермь – Екатеринбург в направлении Перми полностью перекрыто движение для всех видов транспорта. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.По предварительным данным, в Нижнесергинском районе водитель грузового автомобиля SANY не учел дорожные и метеорологические условия и выбрал небезопасную скорость движения. В результате он потерял управление, после чего грузовик опрокинулся и полностью перекрыл проезжую часть.По информации ведомства, в результате происшествия никто не пострадал. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются обстоятельства случившегося. Движение на участке остается ограниченным до устранения последствий аварии.Также ФКУ «Уралуправтодор» сообщило, что на 163-м километре той же трассы, в районе подъезда к поселку Ачит, на проезжей части в направлении Перми стоит транспортное средство. На участке организовано реверсивное движение. Мероприятие для возрастной категории 18+