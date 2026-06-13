Сквер возле «Салюта» в Екатеринбурге планируют благоустроить

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге планируют обновить сквер рядом с «Салютом». В сквере должны привести в порядок существующие объекты и установить новые элементы для отдыха и досуга. Об этом сообщили в городской администрации.Согласно планам, в сквере заменят плиточное покрытие и бортовые камни, а также отремонтируют подпорную стенку. Вдоль центральной аллеи установят десять скамеек со спинками и подлокотниками и шесть урн. Для озеленения территории предусмотрены пять вазонов с цветами и высадка 33 кустарников кизильника блестящего.Кроме того, в сквере должны появиться арт-объекты «Кинолента» и «Арка». Возле «Киноленты» разместят уличные стулья и дугообразную скамью для отдыха посетителей.Проект также включает несколько игровых зон. На территории нанесут разметку для игр «Классики», «Домино», «Твистер» и «Скакалочка», а также оборудуют площадки «Земля» и «Прыжки».Сроки проведения работ и дата завершения благоустройства в сообщении администрации города не уточняются.Мероприятие для возрастной категории 18+