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Спрос на новые кроссоверы и внедорожники в Свердловской области вырос почти на 13%
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
По итогам весны 2026 года интерес жителей Свердловской области к новым кроссоверам и внедорожникам увеличился на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводят эксперты Авито Авто. Средняя стоимость нового автомобиля в этом сегменте составила 3,3 млн рублей.
Согласно исследованию, наиболее заметный рост спроса среди брендов показали OMODA, интерес к автомобилям которой увеличился на 110%, LADA с ростом на 55,6% и Geely, прибавившая 46,6%. Среди отдельных моделей лидерами по динамике стали Geely Monjaro, спрос на которую вырос на 107%, LADA Niva Travel с показателем 86,6% и Changan UNI-S, прибавившая 34,3%.
Самым востребованным брендом в сегменте новых кроссоверов и внедорожников в Свердловской области стал HAVAL. Также в пятерку лидеров вошли TENET, LADA, Geely и «Москвич».
По данным Авито Авто, у ряда моделей за год снизилась средняя стоимость. Так, цена JAECOO J7 уменьшилась на 4,6%, до 3,3 млн рублей, Jetour Dashing подешевел на 3,9%, до 2,9 млн рублей, HAVAL H3 на 3,7%, до 3 млн рублей, а Geely Cityray на 3%, до 3,2 млн рублей.
В целом за первые пять месяцев 2026 года рынок новых кроссоверов и внедорожников в Свердловской области вырос на 17,2%.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Согласно исследованию, наиболее заметный рост спроса среди брендов показали OMODA, интерес к автомобилям которой увеличился на 110%, LADA с ростом на 55,6% и Geely, прибавившая 46,6%. Среди отдельных моделей лидерами по динамике стали Geely Monjaro, спрос на которую вырос на 107%, LADA Niva Travel с показателем 86,6% и Changan UNI-S, прибавившая 34,3%.
Самым востребованным брендом в сегменте новых кроссоверов и внедорожников в Свердловской области стал HAVAL. Также в пятерку лидеров вошли TENET, LADA, Geely и «Москвич».
По данным Авито Авто, у ряда моделей за год снизилась средняя стоимость. Так, цена JAECOO J7 уменьшилась на 4,6%, до 3,3 млн рублей, Jetour Dashing подешевел на 3,9%, до 2,9 млн рублей, HAVAL H3 на 3,7%, до 3 млн рублей, а Geely Cityray на 3%, до 3,2 млн рублей.
В целом за первые пять месяцев 2026 года рынок новых кроссоверов и внедорожников в Свердловской области вырос на 17,2%.
Мероприятие для возрастной категории 18+
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