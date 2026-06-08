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В Свердловской области выросло число стобалльников ЕГЭ по литературе, химии и истории
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Свердловской области стали известны первые результаты ЕГЭ по литературе, химии и истории. Экзамены выпускники сдавали 1 июня, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.
В регионе зафиксировано 132 стобалльных результата. В прошлом году по этим же предметам их было 97. Кроме того, высокие баллы, от 81 до 99, набрали 1133 выпускника.
Наибольшее число максимальных результатов получено по литературе — 97 стобалльников. По химии высший балл получили 28 выпускников, по истории — 7.
Мероприятие для возрастной категории 18+
В регионе зафиксировано 132 стобалльных результата. В прошлом году по этим же предметам их было 97. Кроме того, высокие баллы, от 81 до 99, набрали 1133 выпускника.
Наибольшее число максимальных результатов получено по литературе — 97 стобалльников. По химии высший балл получили 28 выпускников, по истории — 7.
Мероприятие для возрастной категории 18+
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