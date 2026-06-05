Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге планируют сузить четырёхполосную дорогу ради аллеи
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на улице Пушкина появится новая прогулочная аллея, сообщили в администрации города. Проект предусматривает преобразование части проезжей части в пешеходное пространство.
Четырёхполосную дорогу планируется сузить до двух полос. Освободившуюся территорию благоустроят: здесь высадят 71 дерево и почти 11,5 тысячи кустарников, обустроят газоны, установят скамейки и урны. Также появится велодорожка шириной 3 метра и протяжённостью 330 метров.
Как сообщает мэрия, движение транспорта на участке улицы Пушкина от Малышева до дома № 11 будет закрыто с 20 июня по 1 сентября. На время работ для пешеходов организуют проходы, благоустройство будут выполнять поочерёдно по сторонам улицы, чтобы сохранялась возможность прохода.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Четырёхполосную дорогу планируется сузить до двух полос. Освободившуюся территорию благоустроят: здесь высадят 71 дерево и почти 11,5 тысячи кустарников, обустроят газоны, установят скамейки и урны. Также появится велодорожка шириной 3 метра и протяжённостью 330 метров.
Как сообщает мэрия, движение транспорта на участке улицы Пушкина от Малышева до дома № 11 будет закрыто с 20 июня по 1 сентября. На время работ для пешеходов организуют проходы, благоустройство будут выполнять поочерёдно по сторонам улицы, чтобы сохранялась возможность прохода.
Мероприятие для возрастной категории 18+
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