В Екатеринбурге планируют сузить четырёхполосную дорогу ради аллеи

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Екатеринбурге на улице Пушкина появится новая прогулочная аллея, сообщили в администрации города. Проект предусматривает преобразование части проезжей части в пешеходное пространство.Четырёхполосную дорогу планируется сузить до двух полос. Освободившуюся территорию благоустроят: здесь высадят 71 дерево и почти 11,5 тысячи кустарников, обустроят газоны, установят скамейки и урны. Также появится велодорожка шириной 3 метра и протяжённостью 330 метров.Как сообщает мэрия, движение транспорта на участке улицы Пушкина от Малышева до дома № 11 будет закрыто с 20 июня по 1 сентября. На время работ для пешеходов организуют проходы, благоустройство будут выполнять поочерёдно по сторонам улицы, чтобы сохранялась возможность прохода.Мероприятие для возрастной категории 18+