Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге планируют до конца июля установить более 60 новых остановок
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге начали монтаж новых остановочных комплексов для автобусов и трамваев, об этом сообщили в администрации Екатеринбурга.
Всего до конца июля в семи районах города планируется установить 63 остановочных навеса. Новые конструкции появятся в Верх-Исетском, Железнодорожном, Кировском, Ленинском, Октябрьском, Орджоникидзевском и Чкаловском районах.
Как сообщает мэрия, автобусные остановки будут иметь габариты 4,615 х 1,75 х 2,2 метра, трамвайные павильоны окажутся чуть уже: 4,615 х 1 х 2,2 метра. Внутри будут установлены скамьи для пассажиров. На наиболее загруженных участках предусмотрена установка сдвоенных навесов.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Всего до конца июля в семи районах города планируется установить 63 остановочных навеса. Новые конструкции появятся в Верх-Исетском, Железнодорожном, Кировском, Ленинском, Октябрьском, Орджоникидзевском и Чкаловском районах.
Как сообщает мэрия, автобусные остановки будут иметь габариты 4,615 х 1,75 х 2,2 метра, трамвайные павильоны окажутся чуть уже: 4,615 х 1 х 2,2 метра. Внутри будут установлены скамьи для пассажиров. На наиболее загруженных участках предусмотрена установка сдвоенных навесов.
Мероприятие для возрастной категории 18+
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