В садовом товариществе под Екатеринбургом угрожают убить собаку

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В одном из садовых товариществ Свердловской области сложилась угрожающая ситуация. Там живёт собака, которую угрожает убить местная жительница.Собака оказалась в садоводческом товариществе семь месяцев назад. Туда её подбросили собаколовы после того, как животному сделали операцию по стерилизации прикрепили бирку на ухо. Брошенка оказалась неагрессивной, но и недоверчивой. По всей видимости, в прошлом она получала от людей только недоброе обхождение и теперь относится к человеку с опаской. Вместе, с тем, она ни на кого не бросается и разве что иногда укладывается спасть на грядки. Так и прожила он эти месяцы одиноко, питаясь тем, что ей оставляли сердобольные садоводы.Однако, и тихая, безобидная собака не у всех вызвала сочувствие. Хозяйка одного из участков по какой-то причине невзлюбила бродяжку и даже озвучила угрозы физически с ней расправиться.Волонтёры и прежде пытались пристроить садовую собаку, но теперь — в виду угроз — ускорили поиски нового местожительства для неё. Связаться с ними, чтобы предложить для собаки временное или постоянное жильё, можно по номеру телефона 8 953 005 88 19.Ну, а гражданке, намеревающейся собаку угробить, стоит напомнить, что существует уголовная статья за жестокое обращение с животными. За соответствующие преступления наказывают не только штрафами, но и реальными сроками лишения свободы. Мероприятие для возрастной категории 18+