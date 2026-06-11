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В Сухом Логу в пользу пострадавшего от безнадзорной собаки мальчика взыскали 100 тысяч
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Сухом Логу прокуратура добилась взыскания компенсации морального вреда в пользу трёхлетнего мальчика, на которого 19 июля 2025 года напала бездомная собака.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, это произошло, когда мальчик вместе со своим отцом заходил в подъезд. Безнадзорное животное бросилось на малыша и покусало ребёнка за голову и грудь.
Мальчик получил укушенную рану и был вынужден посещать травматолога и проходить вакцинацию от бешенства. Кроме того, у ребёнка появился страх перед собаками.
В связи с этим прокуратура обратилась с иском в Сухоложский городской суд.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, это произошло, когда мальчик вместе со своим отцом заходил в подъезд. Безнадзорное животное бросилось на малыша и покусало ребёнка за голову и грудь.
Мальчик получил укушенную рану и был вынужден посещать травматолога и проходить вакцинацию от бешенства. Кроме того, у ребёнка появился страх перед собаками.
В связи с этим прокуратура обратилась с иском в Сухоложский городской суд.
«Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры, взыскав в пользу малолетнего ребёнка компенсацию в размере 100 тысяч рублей»,Мероприятие для возрастной категории 18+
– сказали в прокуратуре.
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