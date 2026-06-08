На стене екатеринбургского перинатального центра появились единороги

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В отделении реанимации и интенсивной терапии новорождённых Екатеринбургского клинического перинатального центра появился арт-объект. Мама одного из детей расписала стену медучреждения.Как поясняет интернет-ресурс Минздрава области «Здоровье уральцев» ребёнок художницы родился раньше срока. Из-за этого осложнения роды принимали не в обычном роддоме, а в перинатальном центре. Женщина понравилась уютная атмосфера палат и коридоров, но ей захотелось добавить красок, и она предложила расписать стену.Творческой работой женщина занималась, пока её младенчик находился в реанимации. Ей самой это помогало пережить тревожные дни и позволило чаще навещать своего ребёнка, чем обычный график «раз в три часа».Специалисты перинатального центра поддержали инициативу роженицы, рассудив, что красивое изображение волшебного пейзажа с единорогами будет настраивать мамочек, попавших в перинатальный центр, на позитив. Мероприятие для возрастной категории 18+