Детский сад в Екатеринбурге оштрафовали за травму воспитанника

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Академический районный суд Екатеринбурга рассмотрел иск о компенсации морального вреда воспитаннику детского сада №32. Детское дошкольное учреждение обвиняли в неисполнении обязанностей.В сентябре 2025 года во время прогулки пятилетний воспитанник детсада №32 самостоятельно перелез через ограждение между верандами двух участков. Однако вернуться обратно тем же путём он не смог. На помощь товарищу пришёл другой малыш, который потянул его за свободную руку. В результате этого ребёнок упал и получил травму.Последствия падения оказались серьёзными. Травма потребовала длительного амбулаторного лечения и последующей реабилитации. Помимо физических страданий, ребёнок испытал и сильный эмоциональный стресс. Эти обстоятельства легли в основу иска о компенсации морального вреда.Истец требовал с детского сада 500 тысяч рублей. Заявитель связал причинение вреда с неисполнением дошкольным учреждением своих обязанностей. В итоге суд согласился с доводами истца, но сумму компенсации сильно снизил. С МАДОУ – детский сад №32 взыскана компенсация морального вреда в размере 200 тысяч рублей. Деньги получит законный представитель пострадавшего ребёнка.Решение суда пока не вступило в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+