В Верхней Пышме строят новый корпус больницы с реанимацией, травмпунктом и сосудистым центром

«По проекту новый корпус соединят с другими лечебными зданиями больницы. После его запуска начнётся второй этап: благоустройство территории, снос старого терапевтического здания и строительство тёплых переходов к роддому и поликлиническому отделению. Два года назад на базе школы №4 Верхней Пышмы мы открыли медицинские классы. В этом году первые выпускники сдают профильные экзамены, по итогам которых пойдут на целевое обучение в УГМУ и через шесть лет придут работать в новое современное здание», — рассказал Алексей Свалов.

«В единую инфраструктуру вошли современный роддом и обновлённый хирургический комплекс. А логическим завершением проекта станет открытие нового терапевтического корпуса. Это шаг к более качественной и доступной медицине для жителей города», — подчеркнул Алексей Смирнов.

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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В Верхней Пышме продолжается строительство нового терапевтического корпуса центральной городской клинической больницы — одного из крупнейших объектов здравоохранения в Свердловской области, сообщили в администрации города.В новом корпусе будут оказывать экстренную, неотложную и плановую медицинскую помощь жителям Верхней Пышмы, Среднеуральска, Берёзовского, Кировграда, Верхнего Тагила, Невьянска и Орджоникидзевского района Екатеринбурга.В здании разместят два приёмных отделения — для экстренных пациентов и для плановой госпитализации, отделение лучевой диагностики, экстренную лабораторию, палаты интенсивной терапии, круглосуточный травмпункт, а также кардиологическое, неврологическое и терапевтическое отделения, рассказал главный врач Верхнепышминской ЦГКБ Вячеслав Денисов. Второй этаж полностью займёт реанимационный блок.По словам депутата Законодательного собрания Свердловской области Алексея Свалова, который посетил стройплощадку корпуса, новый корпус соединят с другими лечебными зданиями больницы.Как отметил советник директора по персоналу и общим вопросам УГМК Алексей Смирнов, вместе с уже действующими объектами новый корпус завершит формирование в Верхней Пышме современного медицинского городка.Стройплощадку также посетил сенатор РФ Александр Высокинский, он отметил, что новый корпус оснащен так, чтобы врачи могли действовать максимально оперативно и спасать жизни в критических ситуациях.В мэрии Верхней Пышмы отменили, что проект реализуется под контролем губернатора региона Дениса Паслера. Мероприятие для возрастной категории 18+