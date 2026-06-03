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В Верхней Пышме строят новый корпус больницы с реанимацией, травмпунктом и сосудистым центром
Фото: администрация Верхней Пышмы
В Верхней Пышме продолжается строительство нового терапевтического корпуса центральной городской клинической больницы — одного из крупнейших объектов здравоохранения в Свердловской области, сообщили в администрации города.
В новом корпусе будут оказывать экстренную, неотложную и плановую медицинскую помощь жителям Верхней Пышмы, Среднеуральска, Берёзовского, Кировграда, Верхнего Тагила, Невьянска и Орджоникидзевского района Екатеринбурга.
В здании разместят два приёмных отделения — для экстренных пациентов и для плановой госпитализации, отделение лучевой диагностики, экстренную лабораторию, палаты интенсивной терапии, круглосуточный травмпункт, а также кардиологическое, неврологическое и терапевтическое отделения, рассказал главный врач Верхнепышминской ЦГКБ Вячеслав Денисов. Второй этаж полностью займёт реанимационный блок.
По словам депутата Законодательного собрания Свердловской области Алексея Свалова, который посетил стройплощадку корпуса, новый корпус соединят с другими лечебными зданиями больницы.
Как отметил советник директора по персоналу и общим вопросам УГМК Алексей Смирнов, вместе с уже действующими объектами новый корпус завершит формирование в Верхней Пышме современного медицинского городка.
Стройплощадку также посетил сенатор РФ Александр Высокинский, он отметил, что новый корпус оснащен так, чтобы врачи могли действовать максимально оперативно и спасать жизни в критических ситуациях.
В мэрии Верхней Пышмы отменили, что проект реализуется под контролем губернатора региона Дениса Паслера. Мероприятие для возрастной категории 18+
В новом корпусе будут оказывать экстренную, неотложную и плановую медицинскую помощь жителям Верхней Пышмы, Среднеуральска, Берёзовского, Кировграда, Верхнего Тагила, Невьянска и Орджоникидзевского района Екатеринбурга.
В здании разместят два приёмных отделения — для экстренных пациентов и для плановой госпитализации, отделение лучевой диагностики, экстренную лабораторию, палаты интенсивной терапии, круглосуточный травмпункт, а также кардиологическое, неврологическое и терапевтическое отделения, рассказал главный врач Верхнепышминской ЦГКБ Вячеслав Денисов. Второй этаж полностью займёт реанимационный блок.
По словам депутата Законодательного собрания Свердловской области Алексея Свалова, который посетил стройплощадку корпуса, новый корпус соединят с другими лечебными зданиями больницы.
«По проекту новый корпус соединят с другими лечебными зданиями больницы. После его запуска начнётся второй этап: благоустройство территории, снос старого терапевтического здания и строительство тёплых переходов к роддому и поликлиническому отделению. Два года назад на базе школы №4 Верхней Пышмы мы открыли медицинские классы. В этом году первые выпускники сдают профильные экзамены, по итогам которых пойдут на целевое обучение в УГМУ и через шесть лет придут работать в новое современное здание», — рассказал Алексей Свалов.
Как отметил советник директора по персоналу и общим вопросам УГМК Алексей Смирнов, вместе с уже действующими объектами новый корпус завершит формирование в Верхней Пышме современного медицинского городка.
«В единую инфраструктуру вошли современный роддом и обновлённый хирургический комплекс. А логическим завершением проекта станет открытие нового терапевтического корпуса. Это шаг к более качественной и доступной медицине для жителей города», — подчеркнул Алексей Смирнов.
Стройплощадку также посетил сенатор РФ Александр Высокинский, он отметил, что новый корпус оснащен так, чтобы врачи могли действовать максимально оперативно и спасать жизни в критических ситуациях.
В мэрии Верхней Пышмы отменили, что проект реализуется под контролем губернатора региона Дениса Паслера. Мероприятие для возрастной категории 18+
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