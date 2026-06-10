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Про первые президентские выборы в России расскажут в Ельцин-центре
Фото: Вечерние Ведомости
Музей Бориса Ельцина завтра, 12 июня, организует экскурсию, посвящённую истории первых президентских выборов в России. Мероприятие начнётся в 14.00 на втором и третьем этажах «ельцинского» небоскрёба.
Экскурсию проведёт научный сотрудник музея Артём Бардин. Посетителям напомнят, что именно 12 июня 1991 года состоялись первые в истории страны выборы главы государства. В тот день жители России впервые за многовековую историю самостоятельно выбирали себе президента. Победу на выборах одержал Борис Ельцин, набравший 57,3 процента голосов избирателей. На экскурсии расскажут, что включала предвыборная программа Бориса Ельцина и в чём заключались причины его политического успеха. Кроме того, экскурсанты узнают, как появились посты президента и вице-президента в нашей стране. Также речь пойдёт о главных оппонентах Ельцина на тех выборах.
Экскурсия «Первые президентские выборы» — достойный способ отметить День России. Участие в ней возможно по входному билету в музей и предварительной регистрации. Мероприятие для возрастной категории 18+
Экскурсию проведёт научный сотрудник музея Артём Бардин. Посетителям напомнят, что именно 12 июня 1991 года состоялись первые в истории страны выборы главы государства. В тот день жители России впервые за многовековую историю самостоятельно выбирали себе президента. Победу на выборах одержал Борис Ельцин, набравший 57,3 процента голосов избирателей. На экскурсии расскажут, что включала предвыборная программа Бориса Ельцина и в чём заключались причины его политического успеха. Кроме того, экскурсанты узнают, как появились посты президента и вице-президента в нашей стране. Также речь пойдёт о главных оппонентах Ельцина на тех выборах.
Экскурсия «Первые президентские выборы» — достойный способ отметить День России. Участие в ней возможно по входному билету в музей и предварительной регистрации. Мероприятие для возрастной категории 18+
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