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Пять штрафов получил верхнепышминец за разжигание ненависти в соцсетях

15.42 Четверг, 11 июня 2026
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
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Жителя Верхней Пышмы наказали пятью штрафами за то, что он занимался разжиганием межнациональной ненависти в социальных сетях.

Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, накануне Верхнепышминский городской суд вынес пять постановлений о назначении административного наказания в отношении местного жителя Александра Пестова в виде штрафов в размере 10 тысяч рублей по статье 20.3.1 КоАП РФ.

«Мужчина признан виновным в публичных высказываниях, направленных на разжигание ненависти и унижение достоинства людей по национальному признаку»,

– сказали в пресс-службе.


Лингвистическая и психологическая экспертиза показала, что в постах и комментариях, которые он публиковал в период с 2022 по 2025 год, содержатся признаки возбуждения вражды и унижения человеческого достоинства к представителям народов Кавказа и Средней Азии.

Общая сумма штрафов составила 50 тысяч рублей. Постановления пока не вступили в законную силу.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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12:39 Личность ребёнка, погибшего в ДТП в центре Екатеринбурга, не могут установить
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10:52 Юные спортсмены накануне дня России подняли флаг в Верхней Пышме
10:03 За сутки с улиц Екатеринбурга вывезли около 83,5 тонн мусора
09:40 Верховный суд отказал осуждённой за убийство опекунше Наумовой в пересмотре приговора
23:58 Автобус в Екатеринбурге насмерть сбил четырёх пешеходов и влетел в православный храм
21:30 В Камышлове за наркотический «клад» осудили машиниста РЖД
20:33 К юбилею Белой башни в ней открывают особую выставку
20:20 Котёнок по имени Гамлет перенёс сложнейшую операцию в екатеринбургской ветклинике
19:25 В Серовском округе по требованию прокуратуры ликвидировали крупную свалку
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18:38 Свердловская Госавтоинспекция начала выдавать номера «166»
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