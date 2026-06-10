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Пять штрафов получил верхнепышминец за разжигание ненависти в соцсетях
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Жителя Верхней Пышмы наказали пятью штрафами за то, что он занимался разжиганием межнациональной ненависти в социальных сетях.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, накануне Верхнепышминский городской суд вынес пять постановлений о назначении административного наказания в отношении местного жителя Александра Пестова в виде штрафов в размере 10 тысяч рублей по статье 20.3.1 КоАП РФ.
Лингвистическая и психологическая экспертиза показала, что в постах и комментариях, которые он публиковал в период с 2022 по 2025 год, содержатся признаки возбуждения вражды и унижения человеческого достоинства к представителям народов Кавказа и Средней Азии.
Общая сумма штрафов составила 50 тысяч рублей. Постановления пока не вступили в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, накануне Верхнепышминский городской суд вынес пять постановлений о назначении административного наказания в отношении местного жителя Александра Пестова в виде штрафов в размере 10 тысяч рублей по статье 20.3.1 КоАП РФ.
«Мужчина признан виновным в публичных высказываниях, направленных на разжигание ненависти и унижение достоинства людей по национальному признаку»,
– сказали в пресс-службе.
Лингвистическая и психологическая экспертиза показала, что в постах и комментариях, которые он публиковал в период с 2022 по 2025 год, содержатся признаки возбуждения вражды и унижения человеческого достоинства к представителям народов Кавказа и Средней Азии.
Общая сумма штрафов составила 50 тысяч рублей. Постановления пока не вступили в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+
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