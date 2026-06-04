Возрастное ограничение 18+
В Невьянске суд приостановил работу местной школы
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Невьянский городской суд приостановил работы школы № 2 из-за повторного нарушения требований пожарной безопасности.
Во время повторной проверки представители надзорного ведомства обнаружили, что здание школы не имеет источников наружного противопожарного водоснабжения, а пожарные гидранты находятся в неисправном состоянии.
В ноябре 2025 года школу уже штрафовали за это на 150 тысяч рублей. Учебное учреждение заплатило штраф, но нарушение так и не устранило.
В связи с этим суд постановил приостановить работу школы на 20 суток, сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области. ️Постановление пока не вступило в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+
Во время повторной проверки представители надзорного ведомства обнаружили, что здание школы не имеет источников наружного противопожарного водоснабжения, а пожарные гидранты находятся в неисправном состоянии.
В ноябре 2025 года школу уже штрафовали за это на 150 тысяч рублей. Учебное учреждение заплатило штраф, но нарушение так и не устранило.
В связи с этим суд постановил приостановить работу школы на 20 суток, сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области. ️Постановление пока не вступило в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+
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