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За сутки с улиц Екатеринбурга вывезли около 83,5 тонн мусора

10.03 Четверг, 11 июня 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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За сутки коммунальные службы Екатеринбурга собрали с улиц и вывезли 83,5 тонны мусора, а также 160 тонн грязи.

Такую статистику приводят на официальном городском портале, отмечая, что особое внимание коммунальщики уделяли очистке дождеприёмных решеток, которые забиваются полиэтиленовыми пакетами и упаковками от еды, засоряя ливневую канализацию.

По словам замдиректора ВОИС («Водоотведение и искусственные сооружения») Дмитрия Боронина, сейчас все сети дождевой канализации в рабочем состоянии. Специалисты следят за состоянием ливнёвок, используя роботизированное оборудование, чтобы выявлять проблемные места.

Также отмечается, что с начала недели в дежурную службу ВОИС поступило 15 заявок.

«Все случаи были связаны с заиливанием дождеприёмных решеток: случайный мусор попадает в "ливнёвку" и препятствует прохождению воды. Чтобы смыть ил и устранить засор, специалисты при помощи спецтехники под высоким давлением промывают сеть дождевой канализации»,

рассказали в мэрии.


Сообщить о засоре ливневой канализации можно по телефону МБУ «ВОИС» +7 (343) 379‑01‑81 (диспетчерская работает круглосуточно).


Мероприятие для возрастной категории 18+

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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09:40 Верховный суд отказал осуждённой за убийство опекунше Наумовой в пересмотре приговора
23:58 Автобус в Екатеринбурге насмерть сбил четырёх пешеходов и влетел в православный храм
21:30 В Камышлове за наркотический «клад» осудили машиниста РЖД
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20:20 Котёнок по имени Гамлет перенёс сложнейшую операцию в екатеринбургской ветклинике
19:25 В Серовском округе по требованию прокуратуры ликвидировали крупную свалку
18:51 В Ельцин-центре расскажут историю российского триколора
18:38 Свердловская Госавтоинспекция начала выдавать номера «166»
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17:30 Женщина с двумя детьми пострадала в ДТП в Пышме
17:10 Обвиняемой в подкупе свидетеля адвокату Калегиной продлили меру пресечения
16:47 В Кушве Lada въехала в Chery: пострадали женщина и ребёнок
16:20 Жителя Новоуральска обвиняют в осквернении символа воинской славы
15:11 В Екатеринбурге отменили единовременную плату за размещение НТО
14:06 Свердловская ГАИ начала выдавать госномера с кодом «166»
13:22 С апреля на Урал привезли более тысячи тонн абрикосов
13:20 Приговорённая к 8 годам колонии за взятку от дочери экс-вице-спикера Госдумы пристав не будет отбывать свой срок
13:18 К 300 часам обязательных работ приговорили хозяина хаски, искалечившей двух детей в Арамили
13:10 Свердловская область получит ещё 54 миллиона на лекарства для льготников
11:59 Осуждённый за изнасилование пытался освободиться от наказания в Нижнем Тагиле
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