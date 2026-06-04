Возрастное ограничение 18+
За сутки с улиц Екатеринбурга вывезли около 83,5 тонн мусора
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За сутки коммунальные службы Екатеринбурга собрали с улиц и вывезли 83,5 тонны мусора, а также 160 тонн грязи.
Такую статистику приводят на официальном городском портале, отмечая, что особое внимание коммунальщики уделяли очистке дождеприёмных решеток, которые забиваются полиэтиленовыми пакетами и упаковками от еды, засоряя ливневую канализацию.
По словам замдиректора ВОИС («Водоотведение и искусственные сооружения») Дмитрия Боронина, сейчас все сети дождевой канализации в рабочем состоянии. Специалисты следят за состоянием ливнёвок, используя роботизированное оборудование, чтобы выявлять проблемные места.
Также отмечается, что с начала недели в дежурную службу ВОИС поступило 15 заявок.
Сообщить о засоре ливневой канализации можно по телефону МБУ «ВОИС» +7 (343) 379‑01‑81 (диспетчерская работает круглосуточно).
Мероприятие для возрастной категории 18+
Такую статистику приводят на официальном городском портале, отмечая, что особое внимание коммунальщики уделяли очистке дождеприёмных решеток, которые забиваются полиэтиленовыми пакетами и упаковками от еды, засоряя ливневую канализацию.
По словам замдиректора ВОИС («Водоотведение и искусственные сооружения») Дмитрия Боронина, сейчас все сети дождевой канализации в рабочем состоянии. Специалисты следят за состоянием ливнёвок, используя роботизированное оборудование, чтобы выявлять проблемные места.
Также отмечается, что с начала недели в дежурную службу ВОИС поступило 15 заявок.
«Все случаи были связаны с заиливанием дождеприёмных решеток: случайный мусор попадает в "ливнёвку" и препятствует прохождению воды. Чтобы смыть ил и устранить засор, специалисты при помощи спецтехники под высоким давлением промывают сеть дождевой канализации»,
– рассказали в мэрии.
Сообщить о засоре ливневой канализации можно по телефону МБУ «ВОИС» +7 (343) 379‑01‑81 (диспетчерская работает круглосуточно).
Мероприятие для возрастной категории 18+
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