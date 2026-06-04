За сутки с улиц Екатеринбурга вывезли около 83,5 тонн мусора

«Все случаи были связаны с заиливанием дождеприёмных решеток: случайный мусор попадает в "ливнёвку" и препятствует прохождению воды. Чтобы смыть ил и устранить засор, специалисты при помощи спецтехники под высоким давлением промывают сеть дождевой канализации»,