Котёнок по имени Гамлет перенёс сложнейшую операцию в екатеринбургской ветклинике

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Обнадёживающие новости пришли из зооприюта «Клякса» о маленьком котёнке, который получил жуткие травмы. В ветеринарной клинике доктора Тебенькова ему сделали сложную операцию, и он выжил.Гамлет (как, напомним, назвали эту хвостатую девочку при регистрации ещё до осмотра) находился в критическом состоянии. Обычно ветеринары в таких случаях не берутся за хирургические вмешательства из-за высоких рисков. Но здесь иного выхода не было — характер полученных Гамлеткой травм таков, что без срочной хирургии она наверняка бы погибла.Хирургическое вмешательство оказалось колоссальным по объему. Помимо ранее диагностированных травм — диафрагмальной грыжи, воздуха в грудной клетке, пробитой грудной клетки с выступающей печенью, ампутации лапы и удаления глаза — в ходе операции медикам пришлось удалить ещё и часть легкого у котёнка. Шансов было очень мало, но маленькая горемыка выдержала и эти испытания, выпавшие на её долю.Сейчас Гамлетка находится под круглосуточным наблюдением. Она сильная и продолжает бороться за свою жизнь, — отмечают в «Кляксе», взявшейся за опеку над очередным тяжело травмированным животным.Впереди у Гамлетки долгая послеоперационная реабилитация и круглосуточное наблюдение в стационаре ветклиники. Сбор на оплату всех необходимых ветеринарных услуг и проживания в стационаре продолжается по прежним реквизитам:Мероприятие для возрастной категории 18+