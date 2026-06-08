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В Серовском округе по требованию прокуратуры ликвидировали крупную свалку

19.25 Среда, 10 июня 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
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В посёлке Ключевой Серовского муниципального округа ликвидировано несанкционированное место размещения отходов. К этому результату привело вмешательство Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Надзорный орган провёл проверку соблюдений правил обращения с отходами производства и потребления на указанной территории. В ходе рейда в районе водоохранной зоны реки Замарайка экологи обнаружили полигон строительного мусора. Свалка состояла из отходов лома бетона, железобетонных изделий и битого кирпича. Весь этот мусор образовался в результате сноса и разборки зданий. Общая площадь незаконного скопления отходов составляла не менее 210 квадратных метров.

Проблема усугублялась тем, что свалка располагалась на несформированных земельных участках. Государственная собственность на эти земли не была разграничена, что затрудняло определение ответственного за уборку. В сложившейся ситуации природоохранная прокуратура не стала ждать действий от чиновников, и сама обратилась в Серовский районный суд.

В исковой заявлении прокуратура требовала обязать уполномоченный орган власти восстановить нарушенное состояние окружающей среды по полному циклу работ. Такой цикл предполагает сбор, вывоз и последующую утилизацию отходов. Суд изучил материалы дела и полностью удовлетворил требования природоохранного прокурора.

Решение суда обязывало ликвидировать несанкционированную свалку в установленные сроки. На данный момент работы выполнены, территория у реки Замарайка была очищена. Груды бетона и кирпича вывезены на специализированные полигоны для дальнейшей утилизации.

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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16:20 Жителя Новоуральска обвиняют в осквернении символа воинской славы
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