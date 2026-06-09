Возрастное ограничение 18+

В Ельцин-центре расскажут историю российского триколора

18.51 Среда, 10 июня 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
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В пятницу, 12 июня, в Ельцин-центре состоится открытая лекция «Флаг России: страницы истории». Мероприятие приурочено ко Дню России.

Лекция будет сопровождаться демонстрацией уникального экспоната из фондов Музея Бориса Ельцина. Речь идёт о флаге РСФСР, который использовался на первой инаугурации президента России. Это историческое событие состоялось 10 июля 1991 года.

Лектор — кандидат исторических наук, руководитель научного отдела Музея Бориса Ельцина Евгений Емельянов — ответит на самые интересные вопросы, связанные с историей флага. Когда появились первые государственные флаги и чем они отличались от военных знамён? Как оказалась связана история русского флага с историей русского флота? Слушатели также узнают о забытом эпизоде, когда по улицам Москвы пронесли гигантский триколор длиной 120 метров. И, конечно, отдельный сюжет лекции будет посвящён судьбе того самого флага с инаугурации 1991 года.

Лекция рассчитана на самую широкую аудиторию и имеет маркировку 0+. Продолжительность составит один час. Начало её запланировано на 11.00 в Атриуме на первом этаже Ельцин-центра. Вход свободный, но требуется предварительная регистрация.

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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16:47 В Кушве Lada въехала в Chery: пострадали женщина и ребёнок
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10:34 Екатеринбуржец пошёл на свидание с девушкой и столкнулся с грабителями
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09:40 В Свердловской области утром объявляли ракетную опасность
21:14 Почётных граждан Екатеринбурга теперь будут чествовать в ноябре
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