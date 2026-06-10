Свердловская Госавтоинспекция начала выдавать номера «166»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Свердловской области началась выдача автомобильных номеров с новым региональным кодом «166». Соответствующее распоряжение уже вступило в силу, и подразделения Госавтоинспекции приступили к работе.Торжественная церемония вручения первых знаков новой серии прошла в Екатеринбурге. Мероприятие состоялось в регистрационном подразделении на улице Третьего Интернационала. Первыми обладателями номеров с кодом «166» стали двое водителей, которым документы и памятные подарки вручил начальник подразделения Александр Горнеев.Как пояснил инспектор по особым поручениям региональной Госавтоинспекции Николай Зубрилов, новый код в Свердловской области вводится по объективной причине: комбинации букв и цифр в действующих сериях практически исчерпаны. Но и номера со старыми кодами —«66», «96» и «196» — остаются полностью действительными. Менять их не нужно.Выдача знаков с кодом «166» производится при первичной регистрации нового или ввезённого из-за границы автомобиля. Также номера новой серии получат автовладельцы при смене собственника транспортного средства. Кроме того, код «166» будет присваиваться при внесении изменений в регистрационные данные, например, при замене двигателя или перекраске кузова, — поясняют в Госавтоинспекции. Мероприятие для возрастной категории 18+