Возрастное ограничение 18+

Шесть рейсов задержали в Кольцово из-за позднего прибытия самолетов из Сочи и Москвы

13.00 Вторник, 9 июня 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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В Екатеринбурге задержали шесть рейсов из-за позднего прибытия воздушных судов из Сочи и Москвы, где вводились ограничения на воздушное пространство.

Сообщается, что задерживаются два рейса в Сочи (N4-504 и U6-219), в Ташкент (U6-2007), Калининград (U6-503), Душанбе (SZ-210) и Читу (U6-622).

В связи с задержками Свердловская транспортная прокуратура обещает проконтролировать соблюдение прав пассажиров. Ведомство организовало мобильную приёмную на первом этаже Кольцово.

Также пассажиры могут обратиться по телефону: 8-922-120-60-50, либо оставить обращение на сайте прокуратуры.

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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21:09 Директора лесничества в Новой Ляле оштрафовали за трудоустройство экс-госслужащего
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20:27 Госавтоинспекция Екатеринбурга подвела итоги рейда «Мото»
20:19 В Ирбите двое местных жителей осуждены за смерть незнакомца
19:40 Объявлены даты проведения юбилейного кинофестиваля «Одна шестая» в Екатеринбурге
19:27 Паслер сократил число своих заместителей в правительстве Свердловской области
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