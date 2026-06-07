Возрастное ограничение 18+
Шесть рейсов задержали в Кольцово из-за позднего прибытия самолетов из Сочи и Москвы
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге задержали шесть рейсов из-за позднего прибытия воздушных судов из Сочи и Москвы, где вводились ограничения на воздушное пространство.
Сообщается, что задерживаются два рейса в Сочи (N4-504 и U6-219), в Ташкент (U6-2007), Калининград (U6-503), Душанбе (SZ-210) и Читу (U6-622).
В связи с задержками Свердловская транспортная прокуратура обещает проконтролировать соблюдение прав пассажиров. Ведомство организовало мобильную приёмную на первом этаже Кольцово.
Также пассажиры могут обратиться по телефону: 8-922-120-60-50, либо оставить обращение на сайте прокуратуры. Мероприятие для возрастной категории 18+
Сообщается, что задерживаются два рейса в Сочи (N4-504 и U6-219), в Ташкент (U6-2007), Калининград (U6-503), Душанбе (SZ-210) и Читу (U6-622).
В связи с задержками Свердловская транспортная прокуратура обещает проконтролировать соблюдение прав пассажиров. Ведомство организовало мобильную приёмную на первом этаже Кольцово.
Также пассажиры могут обратиться по телефону: 8-922-120-60-50, либо оставить обращение на сайте прокуратуры. Мероприятие для возрастной категории 18+
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